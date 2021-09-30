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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح "إكسبو 2020 دبي" (صورة)

08:12 م الخميس 30 سبتمبر 2021
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح "إكسبو 2020 دبي" (صورة)

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح إكسبو 202

وكالات:

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونقلا تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وترحيب وأمنياته بالتوفيق لممثلي الدول ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.

ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

إكسبو 2020 دبي محمد بن راشد محمد بن زايد دبي

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