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غدًا.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين

04:50 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
غدًا.. افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين

يائير لابيد

تل أبيب - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير يائير لابيد سيزور البحرين غدا الخميس.

وسيكون لابيد بذلك أعلى مسؤول إسرائيلي يزور المملكة منذ تدشين العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وأضاف بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء إن لابيد سيفتتح سفارة إسرائيل في العاصمة البحرينية المنامة، كما سيوقع اتفاقيات ثنائية خلال زيارته، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت البحرين والإمارات وقعتا اتفاقتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، وتُعرف هذه الاتفاقيات باسم "اتفاقيات أبراهام" وهي تستند إلى المصالح التجارية المشتركة والمخاوف بشأن إيران.

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