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الرئيس التونسي يتعهد لميركل بتطبيق القانون

05:29 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الرئيس التونسي يتعهد لميركل بتطبيق القانون

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بتطبيق القانون، وذلك خلال اتصاله بالمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء.

وشملت المحادثة الوضع الذي تمر به تونس وتأكيد سعيد على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه على الجميع، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية اليوم.

ويثير الوضع في تونس قلق شركائها في الاتحاد الأوروبي مع استمرار التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وقرار الرئيس التمديد فيها مع وضع نظام مؤقت للسلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة يتوقع أن تشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

وأضاف بيان الرئاسة إن المكالمة شملت عرض الإجراءات التي يعتزم الرئيس سعيد اتخاذها "حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية".

وكلف سعيد في وقت سابق اليوم الجامعية المستقلة نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، لتصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى هذا المنصب، بعد فراغ استمر أكثر من شهرين.

وشدد سعيد على أن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة.

قيس سعيد تونس أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي

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