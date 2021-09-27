ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تايلاند إلى مليون و571 ألفا و 926 حالة

بانكوك-(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ما رفع إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى مليون و571 ألفا و926 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 101 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و369 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وتعافى على مدار أمس 12 ألفا و494 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و435 ألفا و401 حالة تعاف.

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