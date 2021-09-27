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بلغاريا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 492 ألفا و861 حالة

09:24 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
بلغاريا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 492 ألفا و861 حالة

فيروس كورونا في بلغاريا

صوفيا-(أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الإثنين 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 492 ألفا و861 حالة.

وذكرت السلطات - حسبما أفادت وكالة أنباء صوفيا البلغارية - أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفا و562 حالة، مؤكدة وجود 5078 مريضا بكوفيد في المستشفيات حاليا، من بينهم 418 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 427 ألف حالة بعد شفاء 540 مريضاً في آخر 24 ساعة، ووصول عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 41 ألفا و874 حالة.​

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411

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