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الهند تسجل 26 ألفا و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:51 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
الهند تسجل 26 ألفا و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 26 ألفاً و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليوناً و678 ألفا و786 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم تسجيل 276 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفاً و194 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 299 ألفاً و620 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليوناً و931 ألفاً و972 شخصا.

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