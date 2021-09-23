بوريل يبحث الاتفاق النووي الإيراني مع أمير عبد اللهيان

بروكسل - (أ ش أ):

بحث الممثل الأعلى للشئون السياسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي).

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي شدد على ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة وجدد قلقه بشأن المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

وأكد بوريل بصفته منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة ، مرة أخرى على الأهمية الكبرى لاستئناف سريع لمحادثات فيينا لإعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة إلى التنفيذ الكامل.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني استعداده لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت.

كما ناقشا التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وإيران ، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والتجارة والأمن والهجرة وتطرقا إلى قضايا حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بأفغانستان ، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى ارتفاع عدد اللاجئين الأفغان في إيران.. فيما شدد بوريل على رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة بنشاط مع الشركاء الإقليميين لمواجهة تحديات الوضع الحالي.. واتفق الطرفان على الاهتمام بالتعاون لتجنب التهديدات للاستقرار الإقليمي.