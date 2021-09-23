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وزير الخارجية ونظيرته التنزانية يبحثان في نيويورك التعاون بين البلدين

07:00 م الخميس 23 سبتمبر 2021
وزير الخارجية ونظيرته التنزانية يبحثان في نيويورك التعاون بين البلدين

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم /الخميس/ مع نظيرته التنزانية ليبيراتا مولامولا، التعاون بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

يأتي الاجتماع على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويعقد وزير الخارجية - خلال تواجده في نيويورك - اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزارة الخارجية المصرية نيويورك ليبيراتا مولامولا

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