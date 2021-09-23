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أمين عام الأمم المتحدة: التغير المناخي يزيد خطر الصراعات العنيفة

05:36 م الخميس 23 سبتمبر 2021
أمين عام الأمم المتحدة: التغير المناخي يزيد خطر الصراعات العنيفة

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

لفت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إلى أن آثار التغير المناخي تهدد بزيادة المشاكل في المناطق التي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار أو في صراع.

وقال في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن بشأن التغير المناخي والأمن: "من الواضح أن التغير المناخي وسوء الإدارة البيئي يضاعفان المخاطر حيث تكون القدرات على التكيف محدودة".

وقال إن الاعتماد على الموارد التي تتضاءل مثل المياه يمكن أن يزيد التوترات على الأرض ولكنه أضاف أنه يمكن التصدي لتلك المشاكل من خلال اتخاذ إجراءات من جانب المجلس وغيره.

وأضاف: " التكيف مع المناخ وإحلال السلام يمكن ، ويجب ، أن يعززا بعضهما".

واتخذ عدد من أعضاء مجلس الأمن ذوي النفوذ خطوات في الماضي للتعامل مع هذه القضية على سبيل المثال من خلال محاولة تطبيق نظام إنذار مبكر للصراعات الناتجة عن أزمة المناخ من بين إجراءات أخرى.

غير أنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي من الدعم في المجلس.

أنطونيو جوتيريش التغير المناخي الأمم المتحدة

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