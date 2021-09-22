الرئيس العراقي: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته في نيويورك، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية.

واتفق الجانبان حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.