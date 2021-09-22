Masrawy logo white

الرئيس العراقي: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

09:13 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الرئيس العراقي: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

الرئيس العراقي برهم صالح

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته في نيويورك، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية.

واتفق الجانبان حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.

هذا المحتوى من

العراق برهم صالح الكويت

الخبر التالى:

الجزائر: إغلاق المجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
688

إصابات اليوم

24

وفيات اليوم

703

متعافون اليوم

298296

إجمالي الإصابات

17016

إجمالي الوفيات

251395

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - أمطار بنسبة 60%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 24 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا