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شكري يُلقي كلمة مصر خلال إحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان ديربان

07:50 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
شكري يُلقي كلمة مصر خلال إحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان ديربان

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

ألقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، اليوم الأربعاء، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان.

جاء ذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويواصل وزير الخارجية المشاركة في الفعاليات والاجتماعات المقامة في إطار وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

هذا المحتوى من

سامح شكري برنامج عمل ديربان الجمعية العامة للأمم المتحدة

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