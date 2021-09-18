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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية أمريكية

10:47 م السبت 18 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية أمريكية

نتيجة زلزال - ارشيفية

نيويورك - (د ب أ)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 3ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كارسون في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وشعر السكان بالهزة على نحو خفيف أو ضعيف في لوس أنجليس بيزن ومقاطعة أورانج وسان فرانسيسكو وسان جابرييل، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

ووقع مركز الزلزال على بعد أقل من ميل من غرب كارسون وميل من لوس أنجلوس. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مدينة كارسون الولايات المتحدة

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