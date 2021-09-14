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الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات (فيديو)

03:12 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الإمارات.. حريق ضخم في مصنع للإطارات (فيديو)

حريق مصنع للإطارات

وكالات:

أفاد موقع "الإمارات 24" الإخباري بأن فرق الدفاع المدني بإمارة أم القيوين تتعامل مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.

وأعلن المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع حادث حريق في مصنع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت آليات الدفاع المدني وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجار عملية الإطفاء.

حريق مصنع إطارات الإمارات منطقة أم الثعوب الصناعية إمارة أم القيوين

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