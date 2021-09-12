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للمرة الأولى.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بوتين بموسكو الشهر المقبل

02:11 م الأحد 12 سبتمبر 2021
للمرة الأولى.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بوتين بموسكو الشهر المقبل

نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأحد، بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى في أكتوبر.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أنه جرى الاتفاق على زيارة بينيت لموسكو خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لموسكو الأسبوع الماضي، حيث التقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

كان لافروف أعرب خلال اللقاء عن تمسك موسكو بضمان أمن إسرائيل، وحذر في الوقت نفسه من تحويل أراضي سورية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول أخرى.

نفتالي بينيت بوتين موسكو إسرائيل

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