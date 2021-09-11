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في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. أمين عام الناتو يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب

06:29 م السبت 11 سبتمبر 2021
في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. أمين عام الناتو يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب

حلف شمال الأطلسي الناتو

بروكسل - (د ب أ)

حيا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وقال إن الحلف سيواصل مواجهة خطر الإرهاب العالمي.

وذكر ستولتنبرج في مراسم أقيمت في مقر الحلف في بروكسل "الحرب ضد الإرهاب ستستمر، وسيواصل الناتو أداء دوره باعتباره المكان الوحيد الذي تلتقي فيه أوروبا وأمريكا الشمالية معًا كل يوم من أجل أمننا المشترك".

وفي الذكرى العشرين للهجمات، رفعت أعلام الحلفاء الثلاثين اليوم السبت كعلامة على التحية والتقدير لأرواح 3000 شخص قتلوا في اختطاف اعضاء من تنظيم القاعدة للطائرات وهو أسوأ هجوم منفرد على الأراضي الأمريكية في تاريخ البلاد.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان بدعم من حلفاء الناتو بعد وقت قصير من الهجمات، مما أدى إلى طرد حركة طالبان الإسلامية المتشددة من السلطة.

واستعادت الحركة الإسلامية المتشددة التي كانت تأوى أعضاء تنظيم القاعدة قبل الإطاحة بها، السلطة في أفغانستان بوتيرة مذهلة الشهر الماضي في ضربة كبيرة لحلف شمال الأطلسي.

حلف الناتو بروكسل الإرهاب أمريكا

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