الهند تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و308 وفيات

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 33 ألفا و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و208 آلاف و330 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 308 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 442 ألفا و317 شخصا.

وأفادت بأن 32 ألفا و198 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و374 ألفا و497 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 391 ألفا و516 حالة.

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