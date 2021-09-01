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تعيين أكاديمية كأول امرأة نائبة للرئيس في الحكومة الإيرانية الجديدة

09:43 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
تعيين أكاديمية كأول امرأة نائبة للرئيس في الحكومة الإيرانية الجديدة

إبراهيم رئيسي

طهران - (د ب أ)

عيَّن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، أول امرأة في حكومته، حيث تم تعيين الأكاديمية المحافظة إنسية الخزعلي في منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأربعاء.

يذكر أن الخزعلي هي كريمة رجل الدين عبد السلام الخزعلي، وكانت تشغل منصب عميد جامعة الزهراء في طهران وألقت محاضرات في عدة جامعات. كما قامت بتأليف العديد من الكتب الإسلامية، وتحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

ولدى الرئيس الإيراني 10 نواب، ومن بينهم النائب الأول للرئيس، ورئيس منظمة الطاقة الذرية.

ولا يحتاج نواب الرئيس إلى موافقة البرلمان على تعيينهم، على عكس الوزراء.

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني إنسية الخزعلي

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