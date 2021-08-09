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رجال الإطفاء والسكان يكافحون حرائق الغابات في جزيرة إيوبيا اليونانية

11:03 م الإثنين 09 أغسطس 2021
رجال الإطفاء والسكان يكافحون حرائق الغابات في جزيرة إيوبيا اليونانية

جزيرة إيوبيا اليونانية

أثينا - (د ب أ)

شارك رجال الإطفاء والمتطوعون والسكان في جزيرة إيبويا اليونانية مساء اليوم الاثنين، في عمليات مكافحة حرائق الغابات التي اشتعلت فيها النيران لمدة ثماني ليال متتالية.

وانضم سكان قرية كاماتريادس إلى طواقم الطوارئ لتشكيل سلسلة بشرية مع اقتراب ألسنة النيران من منازلهم في وقت مبكر من المساء.

وانضمت مجموعات كبيرة من الشبان الذين يحملون حقائب ظهر ويرتدون أقنعة، وفقًا للصور التي عرضت على شاشة التلفزيون.

وتكافح اليونان حرائق الغابات فى جميع أنحاء البلاد منذ أيام وسط صيف حار غير موسمي حيث وصلت الحرائق إلى ضواحي أثينا.

وقد وصلت موارد مكافحة الحرائق في البلاد إلى أقصى حدودها حيث أعرب كثير من المواطنين عن غضبهم قائلين إنهم يشعرون بأنه تم التخلي عنهم وأن الحكومة تركتهم لمصيرهم.

وإلى جانب كاماتريادس، تم إخلاء بلدتي إيستيا وأفريا القريبتين.

وتعطلت إمدادات الطاقة والمياه في المناطق التي تشتعل فيها الحرائق، مما أجبر فرقة الإطفاء على توصيل المياه في سيارات الإطفاء.

وتسلح العديد من المساعدين في مكافحة النيران بالأغصان للتغلب على ألسنة اللهب التي تتقدم نحوهم.

وتعد مثل هذه الأعمال على الأرض من الضرورة بمكان، لا سيما في الليل، حيث لا تستطيع طائرات مكافحة الحرائق وطائرات الهليكوبتر التحليق في الظلام، وإلا فإن حرائق الغابات ستنتشر دون رادع.

وتمكن المتطوعون والسكان وفرق الإطفاء من منع النيران من الوصول إلى عدة قرى أخرى مساء اليوم الاثنين.

جزيرة إيوبيا اليونانية حرائق الغابات رجال الإطفاء

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