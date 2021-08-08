شكرى يُسلِّم رسالةً خطية من الرئيس السيسي إلى ملك البحرين تؤكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الثنائي

القاهرة/المنامة- (أ ش أ):

ش قام وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بتسليم رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تحمل دعوة إلى جلالته لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال المُستجدات الإقليمية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى شقيقه ملك البحرين.

وأكد الوزير على ما تُكنُّه مصر، قيادة وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب البحريّني وقيادته، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست في المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها، فضلًا عن حرص البلدين على الدفع بها قُدمًا على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من الازدهار والنماء.

كما شدد الوزير شكري على حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين الشقيقة تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما في إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

من جهته، طلب ملك البحرين نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُعربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومُشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.