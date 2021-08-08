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14 قتيلا جراء انقلاب حافلة ركاب غربي تركيا

12:19 م الأحد 08 أغسطس 2021
14 قتيلا جراء انقلاب حافلة ركاب غربي تركيا

انقلاب حافلة - ارشيفية

أنقرة- (د ب أ):

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 18 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب بولاية باليكسير غربي تركيا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أن الحافلة انحرفت وانقلبت وهي في طريقها إلى قضاء "ادرميت" بالولاية.

وذكرت أن 11 شخصا توفوا في مكان الحادث، فيما توفي ثلاثة آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن فرق خدمة إسعاف الطوارئ نقلت المصابين الـ 18 إلى مستشفيات في المدينة.

وذكرت أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث.

انقلاب حافلة تركيا ولاية باليكسير أنقرة

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