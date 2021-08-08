Masrawy logo white

إسرائيل تشدد إجراءات مكافحة كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية

12:25 م الأحد 08 أغسطس 2021
إسرائيل تشدد إجراءات مكافحة كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل اليوم الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، لن يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عاما.

كما تعاد ابتداء من اليوم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمع فيها أكثر من 100 شخص. وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المؤسسات الحكومية سيعمل 50% من المستخدمين من منازلهم.

وسيعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلسة لبحث مسألة موعد انطلاق العام الدراسي. وقال مصدر في المجلس الوزاري المصغر المعني بملف كورونا إنه لا ضمان لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

فيروس كورونا في إسرائيل إسرائيل فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

طالبان تسيطر على عاصمة إقليمية ثالثة خلال 3 أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| لحظات الوداع الأخير.. نجوم الفن يشيعون جثمان دلال عبدالعزيز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا