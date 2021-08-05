المشيشي في أول ظهور منذ إقالته: "سلمت السلطة مرتاح البال"

تونس- (د ب أ):

ظهر رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي للمرة الأولى علنا، الخميس، منذ إقالته من منصبه يوم 25 يوليو الماضي ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

وغاب المشيشي عن المشهد السياسي بعد إعفائه في 25 يوليو الماضي، ولم يظهر للرأي العام، واكتفى بنشر بيان، أعلن فيه قبوله بإجراء إعفائه من مهمته واستعداده لتسليم السلطة للشخصية التي سيختارها الرئيس قيس سعيّد، واصطفافه إلى جانب خيارات الشعب واستحقاقاته.

وأظهر فيديو نشرته هيئة مكافحة الفساد على حسابها الرسمي بفيسبوك، رئيس الحكومة لدى تصريحه بالمكاسب، حيث يحتم قانون التصريح بالمكاسب على كل عضو من أعضاء الحكومة التصريح بما يملك عند توليه عضوية الحكومة وعند انتهاء مهمته فيها.

كانت وسائل الإعلام الموالية لتنظيم الإخوان زعمت تعرض المشيشي لـ"اعتداء جسدي" في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، وهو ما نفاه الأخير، وأوضح في تصريح لصحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، أن ما تم ذكره "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أنه "كتب بيان تسليمه السلطة في منزله، وعن قناعة شخصية تامّة، وهو "مرتاح البال".

وتحدثت مصادر إعلامية إخوانية أخرى عن تعرض المشيشي للاحتجاز ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله ومنعه من التنقل وكذلك منع زيارته، هو ما نفته أمس الأربعاء الهيئة الوطنية التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب، وقالت إنها لم تتلق أي معلومات تفيد باحتجازه.