بابا الفاتيكان يوجه الشكر لممرض لأنه أنقذ حياته

روما - (د ب أ)

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس الشكر لممرض لأنه أنقذ حياته، في مقابلة أجراها بعدما غادر مستشفى عقب جراحة في الأمعاء.

وقال البابا لقناة "كوبه" الإسبانية: "لقد أنقذ ممرض حياتي"، مشيرا إلى أن الممرض كانت لديه خبرة كبيرة وأن هذه هي المرة الثانية التي ينقذ فيها فرد بالتمريض حياته.

وتعود المرة الأولى، التي كان البابا يشير إليها، لعام 1957 عندما تم استئصال جزءا من رئته اليمنى عقب الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وبثت القناة مقتطفات من المقابلة اليوم الإثنين ومن المقرر أن تبث كاملة بعد غد الأربعاء.

وعند سؤاله عن حاله، رد البابا مازحا "مازالت على قيد الحياة".

وفيما تتواصل الشائعات عن رغبة البابا في الاستقالة، قال إنه متى مرض أحد البابوات أثار ذلك "إعصارا".

وكانت هذه المقابلة هي الأولى منذ خروج البابا من مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما أوائل يوليو الماضي. وجرى استئصال جزءا من أمعائه خلال جراحة مقررة، بسبب حالة مرضية يمكن أن تسبب آلاما شديدة في المعدة.