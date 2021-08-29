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الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا لحركة حماس بعد احتجاجات على حدود غزة

06:35 ص الأحد 29 أغسطس 2021
الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا لحركة حماس بعد احتجاجات على حدود غزة

الجيش الإسرائيلي

غزة - (د ب أ):

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية العديد من مواقع حركة حماس في قطاع غزة في وقت متأخر من يوم السبت، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مجمعا عسكريا لحماس ومدخل "نفق إرهابي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات على غزة جاءت في أعقاب الاحتجاجات التي حدثت في وقت سابق بالقرب من الحدود، وردا على على إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل.

وقال مسعفون إنه لم ترد أنباء بشأن وقوع إصابات لكن هناك أضرارا لحقت بالمواقع والمنشآت المستهدفة.

ونشر ناشطون فلسطينيون في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وصور تظهر النيران ودخان أسود يتصاعد من المناطق المستهدفة.

وذكرت إذاعة الأقصى التي تديرها حماس في غزة أن عناصر حماس أطلقوا نيران الرشاشات الثقيلة على الطائرات المقاتلة.

وقالت فرق طبية في وقت سابق يوم السبت إن 11 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين يتمركزون على الحدود.

وتعتبر غارة يوم السبت على قطاع غزة الخامسة منذ مايو الماضي، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة استمرت 11 يوما بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا للأرقام الرسمية فقد قتل 13 شخصا في إسرائيل و 255 في غزة.

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