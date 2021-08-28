طالبان: سنعلن تشكيل الحكومة خلال أسبوع وعلى الدول الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية معنا

وكالات

دعا المتحدث باسم طالبان السبت، واشنطن ولندن والدول الغربية إلى الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إلى أن الحركة ستعلن عن مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، موضحًا أنه من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة.

وتابع، أن الحركة عينت حاكمًا وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليمًا في أفغانستان.

وعن مطار كابول ووضعه بعد الانسحاب الأمريكي، قال: "لدينا ما يكفي من عناصر الأمن والموظفين الفنيين لتشغيل مطار كابول"