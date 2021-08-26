السفير الروسي في أفغانستان: عدد قتلى محيط مطار كابول قرابة الخمسين

كابول- (د ب أ):

صرح السفير الروسي في أفغانستان، دميتري شيرنوف، بأن قرابة 50 شخصا قد لقوا حتفهم في محيط مطار كابول خلال الأيام الماضية.

وقال شيرنوف في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي، الخميس:"الفوضى تسود في مطار كابول، والأمريكيون لا يمكنهم تأمين شيء بشكل فعلي، وهناك ضحايا، توفى حوالي 50 شخصا".

كانت روسيا أعلنت أمس الأربعاء إرسال 4 طائرات عسكرية إلى أفغانستان لإنقاذ أكثر من 500 شخص من دول مختلفة، بينهم نحو 360 مواطنا روسياَ، وأوضح شيرنوف أن هؤلاء الأشخاص تم نقلهم إلى مكان آمن.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه لا يزال هناك نحو 100 روسي آخر مشيرا إلى أنهم لم يبدوا رغبتهم بعد في الإجلاء.

وقال شيرنوف إن الدبلوماسيين الروس يبذلون الجهود للوصول إلى الطلاب الأفغان الذين يدرسون في جامعات روسية مشيرا إلى أن 400 أفغاني كانوا سجلوا أسماءهم في جامعات روسية في هذا العام وحده.