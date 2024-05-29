مجزرة الخيام.. أمريكا: لا يمكن تأكيد استخدام ذخائر أمريكية في رفح

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لا يمكن تأكيد استخدام ذخائر أمريكية في رفح.

وأكد بلينكن خلال زيارة إلى مولدوفا اليوم الأربعاء، إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها "المميتة" في رفح.

وأشار بلينكن، أن واقعة رفح مروعة وأوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث.

وأوضح بلينكن، أن أي هجمات في غزة لها عواقب مدمرة حتى لو كانت محدودة وأنه يجب وضع خطة لليوم التالي في غزة.