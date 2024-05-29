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أردوغان يعرب عن أمله باعتراف إيطاليا بدولة فلسطين

06:51 م الأربعاء 29 مايو 2024

أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عن أمله في أن تعترف بلادها بدولة فلسطين.

وبحث أردوغان، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء مع ميلوني، "المجازر" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة زيادة الضغوط لوقف الهجمات الإسرائيلية الوحشية على فلسطين وإجبار الإدارة الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي.

وأوضح أن أولوية تركيا تتمثل في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، فضلا عن إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

وأعرب أردوغان، لرئيسة وزراء إيطاليا عن أمله في وقوف بلادها على الجانب الصحيح من التاريخ والانضمام "للموقف العادل" المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين على غرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجوم حماس في أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 117 ألف فلسطيني في القطاع .


أردوغان أنقرة الرئيس التركي
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