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الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة من إصابات كورونا بأفريقيا

02:57 م الخميس 26 أغسطس 2021
الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة من إصابات كورونا بأفريقيا

استقرار الموجة الثالثة من إصابات كورونا بأفريقيا

أبيدجان- (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يبدو أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 في أفريقيا استقرت، رغم أن الإصابات مازالت مرتفعة بتسجيل نحو 248 ألفا في الأسبوع الماضي.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، للصحفيين خلال موجزها الأسبوعي، الخميس: "هناك الآن نحو 7.6 مليون إصابة بكوفيد-19 و191 ألف حالة وفاة في أفريقيا"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وأضافت إن نحو 24 دولة تمر بزيادة في الإصابات وتشهد نحو ثماني منها زيادة في الوفيات بينها بوتسوانا وإثيوبيا.

وفي نفس الوقت، جرى إعطاء ما يقدر بـ13 مليون جرعة لقاح في أفريقيا على مدار الأسبوع الماضي، أي أعلى ثلاث مرات عن فترة السبعة أيام السابقة عليها. وتخلف طرح اللقاحات في القارة عن بقية العالم ويرجع ذلك في جزء منه إلى مشاكل في الإمداد وعمليات الشراء.

إصابات كورونا فيروس كورونا افريقيا منظمة الصحة العالمية

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