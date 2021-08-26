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إيطاليا تدعو مجموعة العشرين إلى حماية حقوق المرأة في أفغانستان

12:32 م الخميس 26 أغسطس 2021
إيطاليا تدعو مجموعة العشرين إلى حماية حقوق المرأة في أفغانستان

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

روما- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الإيطالي دول مجموعة العشرين، إلى بذل كل ما في وسعها من أجل حماية حقوق المرأة في أفغانستان، وذلك بعد أن عادت طالبان إلى السلطة.

وقال ماريو دراجي في رسالة أمام مؤتمر مجموعة العشرين الذي يضم 20 دولة صناعية وناشئة مهمة، إن "النساء والفتيات الأفغانيات أوشكن على فقدان الحرية والكرامة".

وقال إنه يجب على مجموعة العشرين قبل كل شيء الإصرار على حق المرأة في التعليم.

وأضاف دراجي (73 عاما): "بصفتنا دول مجموعة العشرين، فإننا علينا واجب ليس فقط تجاه مواطنينا، ولكن أيضا تجاه المجتمع العالمي".

جدير بالذكر أن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، لم يكن حاضرا بنفسه في المؤتمر المتعلق بتمكين المرأة، والذي انعقد في "سانتا مارجريتا ليجور" بشمال إيطاليا، ولكن تمت قراءة رسالته.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

ماريو دراجي إيطاليا مجموعة العشرين أفغانستان طالبان حقوق المرأة

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