جونسون: السماح بإجلاء الأفغان شرطًا للانخراط مع طالبان في "خارطة طريق"

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اتفاق قادة مجموعة السبع على "خارطة طريق" للانخراط المستقبلي مع حركة طالبان، بما يتضمن إبداء الإصرار على توفير "ممر آمن" للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس الجاري، والذي رفضت الحركة تمديده.

وبعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لقادة المجموعة لبحث الأزمة في أفغانستان، أكد جونسون -الذي ترأس الاجتماع- أن "الشرط رقم واحد الذي نصر عليه (للانخراط مع طالبان) هو ممر آمن فيما بعد 31 أغسطس.. لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان"، فيما تضمنت الشروط الأخرى ألا تعود البلاد "أرضا خصبة للإرهاب" أو "دولة مخدرات" تُمنع فيها الفتيات من الذهاب للمدارس، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "إنها أمور مهمة نقدرها في مجموعة السبع، إنها أمور توحّدنا في الغرب.. أمور حاربنا لأجلها سنوات في أفغانستان، وقدّم أناس في هذا البلد حياتهم من أجلها"، مضيفا: "النُقطة التي أُثيرت اليوم من جانب قادة مجموعة السبع هي أننا نظل ملتزين بتلك القيم ونظل ملتزمين بأفغانستان".

إلى ذلك، تعهّد جونسون بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان "حتى أخر لحظة ممكن"، وواصل: "واثقون من استكاعتنا إخراج آلاف آخرين، لكن الموقف في المطار لا يتحسن أبدا، هناك مشاهد مفزعة".

وكشف رئيس الحكومة البريطاني عن خطة لمجموعة السبع للتعامل مع طالبان، موضخا أن الغرب قد يرفع التجميد عن أصول أفغانية تبلغ قيماتها مليارات إذا ضمنت حركة طالبان ممرا آمنا للآجئين وواصلوا السماح بتعليم القتيات ومنعوا العودة بالبلاد إلى الإرهاب أو "الدلولة الفوضوية"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في ظل رفض من حركة طالبان لتمديد الموعد النهائي للسماح بعمليات الإجلاء من مطار حامد كرزاي في كابول لما بعد نهاية الشهر الجاري، ورفض كذلك للسماح للأفغان بمغادرة البلاد، وفق ما أكد المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في وقت سابق من اليوم.