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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرى خطرا شديدا لداعش في مطار كابول

05:48 م الأحد 22 أغسطس 2021
مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرى خطرا شديدا لداعش في مطار كابول

جيك سوليفان

واشنطن - (د ب أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابول الساعين إلى مغادرة أفغانستان "أولوية قصوى" ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال سوليفان ببرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن "التهديد حقيقي وشديد ومستمر، وهو شيء نركز عليه بكل أداة في ترسانتنا".

وقال إننا "نعمل بجد مع أجهزتنا الاستخباراتية لمحاولة عزل وتحديد المكان الذي قد يأتي أي هجوم منه".

وظهر الإرهاب كخطر معترف به في الأيام القليلة الماضية مع وجود نحو 6 آلاف جندي أمريكي لضمان ما تعهد به الرئيس جو بايدن بانسحاب منظم وآمن من العاصمة الأفغانية.

ولتنظم الدولة وجود في أفغانستان منذ سنوات تحت مسمى تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان شمالي البلاد، ويشن في كثير من الأحيان هجمات ضد أهداف لطالبان والحكومة الأفغانية أيضا.

جيك سوليفان واشنطن أمريكا مطار كابول

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