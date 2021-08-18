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بايدن: لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان بدون "فوضى"

11:21 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
بايدن: لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان بدون "فوضى"

جو بايدن

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنه لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان بدون "الفوضى" التي حدثت.

وأضاف بايدن في مقابلة حصرية على شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، بثت الأربعاء، أن على الولايات المتحدة التحرك بسرعة أكبر في عمليات الإجلاء من أفغانستان، موضحًا أن هناك صعوبات تواجههم في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

ويواجه بايدن ردود أفعال سياسية عنيفة بسبب الفوضى في كابل التي أعقبت قراره في أبريل بسحب جميع القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر - وهي الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة وكانت سببا وراء الغزو الأمريكي.

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