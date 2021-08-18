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الجيش الأمريكي يجلي 2000 شخص من كابول خلال 24 ساعة

10:45 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يجلي 2000 شخص من كابول خلال 24 ساعة

طائرة أمريكية خلال مغادرة كابول


واشنطن - (د ب أ)

أعلن الجيش الأمريكي أنه قام بإجلاء نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن بينهم 325 مواطنا أمريكيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، غادرت 18 طائرة سي-17 مطار كابول.

وأشار كيربي إلى أنه يتوقع إجلاء 2000 شخص آخرين بحلول صباح الخميس. ويشمل هذا العدد مواطنين أفغان ومدنيين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومواطنين أمريكيين.

وأشار كيربي إلى استمرار وصول طائرات "سي-17" إلى كابول وعلى متنها قوات ومعدات، وليست كلها مصممة لاستيعات حمولتها القصوى التي تبلغ 300 شخص.

ويوجد حاليا 4500 جندي أمريكي في مطار كابول، وتعتزم الولايات المتحدة زيادة العدد إلى 6 آلاف جندي قريبا.

ويقوم الجنود الأمريكيون بتأمين المطار وتنظيم إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين الذين كانوا يعملون مع القوات الأمريكية في البلاد. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لم تقع أي اشتباكات بين القوات الأمريكية وقوات طالبان في المطار، وأضاف أن قنوات الاتصال مفتوحة مع صناع القرار في الحركة.

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