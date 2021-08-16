رئيس إيران يتعهد بمواصلة جهود تحقيق الاستقرار في أفغانستان

طهران - (د ب أ)

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن بلاده ستواصل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ودعا كافة الأطراف إلى تحقيق "الوفاق الوطني"، وشدد على أن "من حق الشعب الأفغاني أن ينعم بالأمن والاستقرار".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الاثنين إن "إيران ترصد بكل وعي التطورات في أفغانستان، وتلتزم بأسس الجوار معها".

كما دعا إلى أن يصبح "انسحاب أمريكا بعد الهزيمة العسكرية التي تكبدتها داخل أفغانستان فرصة مواتية لإنعاش الأمن والسلام في هذا البلد".

وأعلنت إيران أمس عزمها توفير ملاذ مؤقت للأفغان الذين يصلون إلى حدودها، مع سيطرة حركة طالبان على البلاد.