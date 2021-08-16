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طالبان: تركيا دولة شقيقة ونتطلع إلى علاقات طيبة معها

05:36 م الإثنين 16 أغسطس 2021
طالبان: تركيا دولة شقيقة ونتطلع إلى علاقات طيبة معها

حركة طالبان

كابول - (د ب أ)

أعرب متحدث باسم حركة طالبان عن تطلع الحركة للتعاون مع تركيا، ووصفها بأنها "دولة إسلامية شقيقة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث سهيل شاهين القول، في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية: "تركيا دولة إسلامية شقيقة. ونريد علاقات طيبة معها في المستقبل. إننا نريد تعاونهم ومساعدتهم وأمور كثيرة في أفغانستان".

وأكد أن طالبان "لن تسمح لأية مجموعات أو أفراد باستغلال أفغانستان ضد أي دولة في العالم".

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