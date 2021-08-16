Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تقرر غلق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين

07:03 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تقرر غلق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين

أرشيفية

سول- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها قررت إغلاق سفارتها في أفغانستان مؤقتًا، وإجلاء معظم موظفيها الدبلوماسيين.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن القرار جاء في ظل دخول حركة طالبان المسلحة للعاصمة الأفغانية كابول، وذلك قبل أسابيع فقط من إنهاء الولايات المتحدة سحب قواتها منهية بذلك ما يقرب من 20 عامًا من الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن عددًا قليلًا من موظفي السفارة -من بينهم السفير- سيبقون في مكان آمن في أفغانستان، لدعم إجلاء المواطنين الكوريين، مشددة على أنها تتشاور عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى لجهود الإجلاء.​

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية أفغانستان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إجلاء الدبلوماسيين

الخبر التالى:

المجتمع الدولي يحث طالبان على السماح بخروج آمن للأفغان والأجانب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - كورونا في 24 ساعة.. الإصابات تجاوزت 100 حالة.. و 6 معلومات مهمة عن "متحور دلتا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا