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قطر تدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

08:19 م الأحد 15 أغسطس 2021
قطر تدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

وزارة الخارجية القطرية

وكالات

دعت قطر الأحد إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان عبر موقعها الإلكتورني، إن قطر تتابع عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة الأفغانية كابول، وتدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية.

وأكدت الوزارة القطرية، على ضرورة العمل عاجلاً على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت على ضرورة ضمان سلامة المدنيين في كافة الأراضي الأفغانية.

وتجدد دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور.

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