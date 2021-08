من التعدين لإنتاج الأفيون وتهريب المخدرات.. ما هي مصادر تمويل طالبان؟

كتبت- رنا أسامة:

أثار التقدم السريع وغير المسبوق لعناصر حركة طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان، وسيطرتها على حوالي نصف عواصم مُقاطعات البلاد خلال الأسابيع الماضية، ذهول بعض المسؤولين والمراقبين الدوليين، طارحًا تساؤلات عِدة حول تمويل الحركة الذي مكّنها من تحقيق ذلك.

وبحسب تقرير نشرته إذاعة "صوت أمريكا" على موقعها الإلكتروني، فإن طالبان تحصل على جزء من أموالها من خلال جمع التبرعات. وفي حين تقول وكالات الاستخبارات إنه من المستحيل إجراء قياس دقيق لمقدار الأموال التي تمكنت الحركة من جمعها بدقة، لكنها تترواح بين 300 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار سنويًا.

ووفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في يونيو الفائت، استنادًا إلى معلومات استخباراتية للدول الأعضاء، فإن معظم أموال طالبان تأتي من أنشطة إجرامية مثل إنتاج الأفيون، وتهريب المخدرات، والابتزاز، والخطف، والحصول على فدية.

وقالت إحدى وكالات المخابرات إن تهريب المخدرات وحده ربما يكسب طالبان 460 مليون دولار سنويًا.

وأفاد التقرير الأممي بأن قادة طالبان حصلوا على ما يصل إلى 464 مليون دولار العام الماضي من عمليات التعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويقول مسؤولون أمريكيون، مرارًا، إن طالبان حصلت على الأموال والأسلحة والتدريب من روسيا.

