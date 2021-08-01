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كورونا في إسرائيل: المستشفيات تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات الخطيرة

11:14 ص الأحد 01 أغسطس 2021
كورونا في إسرائيل: المستشفيات تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات الخطيرة

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

تجاوز عدد المصابين بأعراض خطيرة من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل حاجز الـ 200 حالة لأول مرة منذ أبريل.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأحد فإن هناك 362 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، 212 منهم في حالة خطيرة، و 37 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المرضى في حالة خطيرة في إسرائيل كان وصل إلى نحو 1200 في ذروة الجائحة في يناير.

وفي ظل تزايد الإصابات، أصبحت الحكومة الإسرائيلية أول حكومة في العالم تبدأ في إعطاء من تزيد أعمارهم عن 60 عاما جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا، ما يمثل سابقة تدرسها دول أخرى.

وتم تلقيح ما يقرب من 58% من إجمالي 3ر9 مليون إسرائيلي بشكل كامل. وبلغ معدل التطعيم في الفئة فوق 50 عاما 88% .

وتقول وزارة الصحة إن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل في حملتها للتطعيم، قد تراجعت بشكل كبير منذ يونيو.

وسجلت إسرائيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا، وذلك لليوم السادس على التوالي.

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