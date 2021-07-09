لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن لقاحات "كورونا"

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن شهادات المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار : "نحن مستعدون لمناقشة إمكانيات تنسيق أعمالنا المتعلقة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم، فيما يتعلق بشهادة أولئك الذين تم تطعيمهم، أعتقد بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق هنا، وسيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشاد لافروف بالتعاون بين روسيا والهند في مكافحة فيروس "كورونا"، وشدد على أن البلدين يعارضان تسييس اللقاحات ومحاولات الاسترشاد بالمنافسة غير العادلة، مضيفًا "أنا واثق من أن غالبية الدول تشارك هذا النهج".

من جانبه، أشار الدبلوماسي الهندي إلى أن جائحة (كوفيد -19) ساعدت في إظهار قوة التعاون بين روسيا والهند.. وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بشهادة المواطنين المحصنين من أجل تجنب التمييز عندما يتعلق الأمر بالزيارات المتبادلة.