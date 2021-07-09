Masrawy logo white

لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن لقاحات "كورونا"

08:23 م الجمعة 09 يوليه 2021
لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن لقاحات "كورونا"

سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن شهادات المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار : "نحن مستعدون لمناقشة إمكانيات تنسيق أعمالنا المتعلقة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم، فيما يتعلق بشهادة أولئك الذين تم تطعيمهم، أعتقد بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق هنا، وسيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشاد لافروف بالتعاون بين روسيا والهند في مكافحة فيروس "كورونا"، وشدد على أن البلدين يعارضان تسييس اللقاحات ومحاولات الاسترشاد بالمنافسة غير العادلة، مضيفًا "أنا واثق من أن غالبية الدول تشارك هذا النهج".

من جانبه، أشار الدبلوماسي الهندي إلى أن جائحة (كوفيد -19) ساعدت في إظهار قوة التعاون بين روسيا والهند.. وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بشهادة المواطنين المحصنين من أجل تجنب التمييز عندما يتعلق الأمر بالزيارات المتبادلة.

هذا المحتوى من

سيرجي لافروف روسيا لقاحات كورونا الهند وزارة الخارجية الروسية

الخبر التالى:

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سكني في فلوريدا إلى 78 شخصًا

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"هام للغاية وفوري".. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بشأن تطعيم شلل الأطفال (مستند)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا