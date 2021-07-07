"دلتا" تهيمن لأول مرة على إصابات كورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الأربعاء أن الطفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد، تحولت لأول مرة إلى السلالة السائدة على الحالات الإيجابية لمرض كوفيد-19.

وبحسب أحدث تحليل أسبوعي يجريه المعهد لحالات الإصابة، فإن نسبة الإصابة بهذه السلالة وصلت إلى 59% بين العينات الإيجابية التي تم فحصها في الأسبوع الخامس والعشرين من العام الحالي (21-27 يونيو الماضي).

وأوضح المعهد أن من المفترض أن ثلثي حالات الإصابة التي أكدتها اختبارات الـ (بي سي آر) ترجع إلى السلالة دلتا (B.1.617.2) فيما يرجع ثلث الحالات الباقية إلى السلالة الفا.

وانخفضت نسبة الطفرة ألفا بين الحالات الإيجابية على نحو سريع من 91% في نهاية مايو الماضي إلى 33% في نهاية يونيو الماضي.

ولا تلعب الطفرات الأخرى للفيروس دورا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في ألمانيا في الوقت الراهن.

وأوضحت المقارنة أن نسبة دلتا لا تزال تتزايد على نحو قوي وأنها تضاعفت مجددا في غضون أسبوع من 37% إلى 59%.

وتزامنت هذه الزيادة القوية مع ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات واستمرار تدني معدل الإصابة الأسبوعي لقيمة تتألف من رقم واحد.

ويخشى المتخصصون من أن يؤدي تزايد انتشار الطفرة دلتا إلى إحداث تغير في الاتجاه، وهو ما لوحظ في دولة مثل بريطانيا في مايو الماضي.