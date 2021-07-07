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سفير روسيا بواشنطن: قمة بوتين وبايدن تساعد في استقرار العلاقات بين البلدين

10:29 م الأربعاء 07 يوليه 2021
سفير روسيا بواشنطن: قمة بوتين وبايدن تساعد في استقرار العلاقات بين البلدين

بوتين وبايدن

روسيا - (أ ش أ)

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، إن نتائج القمة، التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، ينبغي أن تساعد في استقرار العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنتونوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "يبدو لي أن النتائج الإيجابية للقمة الأمريكية الروسية في جنيف يوم 16 يونيو الماضي تعطينا فرصة جديدة للحفاظ على استقرار العلاقات بين الدولتين".

وأضاف أنتونوف أن روسيا ليس لديها وقت لمواجهة الولايات المتحدة، قائلا: "نحن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، ونحن ليس لدينا وقتا للشجار مع الولايات المتحدة".

أناتولي أنتونوف واشنطن روسيا بوتين بايدن

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