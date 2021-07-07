العراق يقرر استمرار إجراءات حظر التجوال الجزئي لمكافحة كورونا

بغداد - (د ب أ)

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمحاربة فيروس كورونا في العراق اليوم الأربعاء استمرار فرض إجراءات حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع.

ومنحت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة من بينهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ألا يقل عن (50%) بحسب ما يرونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة.

وأوجب البيان استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد-19 أو جلب بطاقة اللقاح الذي يثبت تطعيمهم بأحد لقاحات كوفيد-19.

وشدد البيان على استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح بدخول الوافدين غير العراقيين الذين لم يكملوا تلقيحهم بلقاحات تستخدم، أو أقر استخدامها في العراق، من الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين.

وسجل العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا لحالات الإصابة بفيروس كورونا حتى بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 8777 إصابة فيما بلغت معدلات الوفيات 17ألفا و413 حالة فيما لا يزال معدل تلقى العراقيين للقاح المضاد لفيروس كورونا عند سقف 980 ألفا و247 مواطنا رغم أن العراق قد شرع بعملية التطعيم باللقاح منذ شهر مارس الماضي بلقاحات سينوفارم وأسترازينكا وفايزر.