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شكري يبحث مع المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قضية سد النهضة

12:51 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
شكري يبحث مع المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قضية سد النهضة

سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكرى مساء الثلاثاء اجتماعًا مع السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد‬⁩ المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ يختتم فعاليات اليوم بلقاء ثنائي مع السفيرة ⁧‫ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية... مناقشات مستفيضة حول قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ والموقف المصري في هذا الصدد".

وكان شكري قد عقد أمس واليوم لقاءات مكثفة بنيويورك مع عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

هذا المحتوى من

سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة سد النهضة أزمة سد النهضة الولايات المتحدة ?ليندا توماس جرينفيلد?

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