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ميركل وماكرون يجريان محادثات مع الرئيس الصيني وسط تزايد التوترات

06:04 م الإثنين 05 يوليه 2021
ميركل وماكرون يجريان محادثات مع الرئيس الصيني وسط تزايد التوترات

ميركل وماكرون

برلين/بكين - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مشتركة مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، فيما تشهد الروابط بين الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر اقتصاد في العالم توترات متزايدة.

وذكر ناطق باسم الحكومة الألمانية أن المؤتمر الذي أجري بتقنية الفيديو كونفرانس، ركز على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى التجارة الدولية وحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وناقشوا أيضا التعاون في مواجهة جائحة كوفيد-19، والإمدادات العالمية للقاح بين قضايا أخرى دولية وإقليمية.

دافعت ميركل وماكرون عن تشديد أهداف خفض الانبعاثات الكربونية على المدى القصير وكذلك الجهود المشتركة لحماية التنوع البيولوجي.

أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون الصين شي جين بينج فرنسا ألمانيا

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