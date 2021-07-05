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مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

11:17 ص الإثنين 05 يوليه 2021
مستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

وفي سياق متصل، اقتحمت نحو عشر حافلات تقل مئات المستوطنين بلدة تقوع باتجاه مقام "بير موسى" تحت حراسة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وأدوا صلوات تلمودية.

بدورها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قيام مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيس "مسجد النبي يونس" في بلدة حلحول شمال الخليل، إضافة إلى قيامهم باقتحام مقام "بير موسى" في بلدة تقوع لأداء صلوات تلمودية.

وأوضح وكيل الوزارة حسام أبو الرب أن هذه الاقتحامات تدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأن هذه الجرائم اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.

وأضاف أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، معتبرا أن هذا الاعتداءات عنصرية واستفزازية تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية في حق المقدسات.

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