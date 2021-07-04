انقطاع مفاجئ للتيار الكهرباء في عدة محافظات إيرانية

وكالات

قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ مساء السبت عن مناطق واسعة في العاصمة الإيرانية طهران وعدة محافظات إيرانية أخرى، حسبما ذكرت العربية.

وفي وقت سابق من السبت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي القول ان محطة بوشهر عاودت النشاط، مضيفا أن إنتاج المحطة من الكهرباء توقف لعدة أيام نتيجة وقوع خلل فني فيها، وعادت المحطة إلى العمل والإنتاج بعد إصلاح الخلل.