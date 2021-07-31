"مصر تتابع باهتمام بالغ".. شكري يعلق على تطور الأحداث في تونس

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تتابع باهتمام بالغ ما يحدث في تونس، وما تقوم به السلطات هناك لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة البلاد.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الجزائري، اليوم السبت "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في تونس وما تقوم به السلطات هناك لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة البلاد".

وأضاف "نثق تماما بحكمة القيادة السياسية في تونس وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق تطلعات شعبها".

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

تناول اللقاء - الذى يتواصل بقصر التحرير - العلاقات المصرية الجزائرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالا الى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.