مسؤولة أممية: خطط الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير كافية

لندن - (د ب أ)

دعت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المجتمع الدولي إلى وضع خطط أكثر طموحا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قبل بضعة أشهر من مؤتمر التغير المناخي العالمي كوب 26 في جلاسكو الأسكتلندية.

وقالت إسبينوزا اليوم، السبت، إن عدد الدول التي قدمت خططها لخفض الانبعاثات بحلول الموعد النهائي، أمس الجمعة، كان أكبر بكثير من عدد الدول التي قدمتها قبل ستة أشهر.

ومع ذلك، لم تف بالموعد النهائي سوى 58% فقط من الدول، ولم تكن المقترحات في كثير من الأحيان طموحة بالقدر الكافي.

وأشارت إسبينوزا إلى أن الجهود المشتركة حتى الآن لا تفي بمتطلبات العلم.

ويتفق الخبراء على أن هناك الكثير مما يتعين القيام به في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 كي تظل درجات الحرارة العالمية أقل بدرجتين مئويتين لتصل إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب ما اتفق عليه ما يقرب من 200 دولة في باريس في عام 2015.

وارتفعت درجة حرارة الأرض بالفعل بنحو 2ر1 درجة مقارنة بأوقات ما قبل العصر الصناعي. ويعتبر مؤتمر كوب 26 في جلاسكو في نوفمبر حدثا مهما.

وأضافت إسبينوزا أنه يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2010، لتحقيق المستوى المستهدف.